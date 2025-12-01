Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Zákaznický úspěch in United States ve společnosti Highspot se pohybuje od $119K do $173K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Highspot. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$135K - $157K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$119K$135K$157K$173K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Highspot podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický úspěch ve společnosti Highspot in United States představuje roční celkovou odměnu $172,550. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Highspot pro pozici Zákaznický úspěch in United States je $118,900.

