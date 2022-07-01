Seznam společností
HG Insights Platy

Platy ve společnosti HG Insights se pohybují od $99,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $231,150 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti HG Insights. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $134K
Produktový designér
$99.5K
Produktový manažer
$181K

Manažer softwarového inženýrství
$231K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Den høyest betalte rollen rapportert hos HG Insights er Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $231,150.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HG Insights er $157,650.

