Seznam společností
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Platy

Platy ve společnosti Hexaware Technologies se pohybují od $3,616 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $273,625 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hexaware Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $7.2K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Architekt řešení
Median $122K
Účetní
$3.6K

Obchodní operace
$5.3K
Obchodní analytik
$7.3K
Zákaznické služby
$5.4K
Datový analytik
$21.8K
Datový vědec
$10.1K
Finanční analytik
$15.6K
IT specialista
$79.7K
Marketing
$7.5K
Produktový manažer
$98.5K
Projektový manažer
$121K
Manažer softwarového inženýrství
$31.3K
Technický programový manažer
$274K
Časté dotazy

