Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od $110K year pro L5 do $212K year pro L10. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $120K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
