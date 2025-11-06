Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od PLN 165K year pro L6 do PLN 320K year pro L8. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 201K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
