HERE Technologies
HERE Technologies Softwarový inženýr Platy v Mumbai Metropolitan Region

Kompenzace Softwarový inženýr in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od ₹3.67M year pro L5 do ₹5.76M year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mumbai Metropolitan Region činí celkem ₹2.48M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Zobrazit 2 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u HERE Technologies?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹5,755,722. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HERE Technologies pro pozici Softwarový inženýr in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,131,084.

