Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od ₹3.69M year pro L5 do ₹5.61M year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.2M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
