HERE Technologies
Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od ₹3.69M year pro L5 do ₹5.61M year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.2M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u HERE Technologies?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti HERE Technologies in India představuje roční celkovou odměnu ₹5,606,004. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HERE Technologies pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹2,127,826.

