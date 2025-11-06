Seznam společností
HERE Technologies
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Datový analytik Platy v Mumbai Metropolitan Region

Kompenzace Datový analytik in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od ₹3.89M year pro L5 do ₹1.64M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mumbai Metropolitan Region činí celkem ₹2.24M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u HERE Technologies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹17,894,582. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HERE Technologies pro pozici Datový analytik in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,095,407.

Další zdroje