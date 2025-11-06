Kompenzace Datový analytik in Mumbai Metropolitan Region ve společnosti HERE Technologies se pohybuje od ₹3.89M year pro L5 do ₹1.64M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mumbai Metropolitan Region činí celkem ₹2.24M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HERE Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
