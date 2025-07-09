Seznam společností
Hepsiburada
Hepsiburada Platy

Platy ve společnosti Hepsiburada se pohybují od $21,561 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $71,935 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hepsiburada. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $33K
Datový vědec
$21.6K
Manažer softwarového inženýrství
$71.9K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hepsiburada je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $71,935. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hepsiburada je $33,000.

