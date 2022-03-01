Seznam společností
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Platy

Platy ve společnosti Henry Ford Health System se pohybují od $94,554 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $169,150 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Henry Ford Health System. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $100K
Datový vědec
$94.6K
Programový manažer
$169K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Henry Ford Health System je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $169,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Henry Ford Health System je $100,000.

