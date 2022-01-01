Seznam společností
Henkel
Henkel Platy

Platy ve společnosti Henkel se pohybují od $14,250 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $129,350 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Henkel. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $107K
Obchodní analytik
$62.7K
Chemický inženýr
$93K

Datový analytik
$119K
Datový vědec
$48.4K
Finanční analytik
$70.5K
Investiční bankéř
$77.4K
Materiálový inženýr
$74.6K
Strojní inženýr
$129K
Produktový designér
$94.1K
Produktový manažer
$70.2K
Projektový manažer
$102K
Prodej
$14.2K
Venture kapitalista
$68.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Henkel je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $129,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Henkel je $76,005.

