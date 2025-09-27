Seznam společností
Helsing
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Programový manažer

  • Všechny platy Programový manažer

Helsing Programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United Kingdom ve společnosti Helsing se pohybuje od £165K do £230K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Helsing. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměrná celková kompenzace

£177K - £209K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£165K£177K£209K£230K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Programový manažer příspěvků v Helsing k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

£121K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Helsing podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Programový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Programový manažer at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £230,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Programový manažer role in United Kingdom is £165,430.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Helsing

Související společnosti

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje