Mediánový kompenzační balíček Datový inženýr in India ve společnosti HDFC činí celkem ₹1.61M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti HDFC. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹1.61M
Pozice
E3
Základní
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u HDFC?

₹13.98M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový inženýr ve společnosti HDFC in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,376,025. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti HDFC pro pozici Datový inženýr in India je ₹1,609,140.

