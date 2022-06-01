Seznam společností
Hays
Hays Platy

Platy ve společnosti Hays se pohybují od $12,902 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $163,439 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hays. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Prodej
Median $118K
Administrativní asistent
$35.4K
Datový vědec
$91.7K

Grafický designér
$59.3K
Lidské zdroje
$62.7K
Projektový manažer
$56.2K
Personalista
$12.9K
Softwarový inženýr
$42.6K
Manažer softwarového inženýrství
$163K
Architekt řešení
$95.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hays je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $163,439. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hays je $60,967.

