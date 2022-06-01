Seznam společností
Havas
Havas Platy

Platy ve společnosti Havas se pohybují od $4,975 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $129,350 pro pozici Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Havas. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Produktový designér
Median $45.6K
Obchodní rozvoj
$49K
Vedoucí štábu
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
Datový analytik
$29.3K
Lidské zdroje
$100K
Marketing
$22.7K
Marketingové operace
$129K
Softwarový inženýr
$5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Havas je Marketingové operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $129,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Havas je $47,318.

