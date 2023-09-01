Seznam společností
Hashmap
Hashmap Platy

Platy ve společnosti Hashmap se pohybují od $145,725 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $235,740 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Hashmap. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Produktový manažer
$236K
Architekt řešení
$146K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hashmap je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $235,740. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hashmap je $190,732.

Další zdroje

