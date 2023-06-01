Adresář Společností
Harvest Partners
Harvest Partners Platy

Rozsah platů Harvest Partners se pohybuje od $89,445 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $241,200 pro Copywriter na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Harvest Partners. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Copywriter
$241K
Lidské zdroje
$166K
Konzultant v managementu
$169K

Marketing
$157K
Produktový manažer
$89.4K
Manažer programu
$159K
Náborový pracovník
$159K
Softwarový inženýr
$189K
UX výzkumník
$148K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Harvest Partners je Copywriter at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $241,200. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Harvest Partners je $158,790.

