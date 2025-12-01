Seznam společností
Harvard University
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Harvard University. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Harvard University in United States představuje roční celkovou odměnu $88,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Harvard University pro pozici Projektový manažer in United States je $77,000.

