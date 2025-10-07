Seznam společností
Happiest Minds
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Datový inženýr

Happiest Minds Datový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový inženýr in India ve společnosti Happiest Minds činí celkem ₹830K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Happiest Minds. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Celkem za rok
₹830K
Pozice
C2
Základní
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Happiest Minds?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový inženýr ve společnosti Happiest Minds in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,905,978. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Happiest Minds pro pozici Datový inženýr in India je ₹829,664.

