Změnit
Přihlásit se
Registrovat se
Všechna data
Podle lokality
Podle společnosti
Podle pozice
Kalkulačka platu
Grafické vizualizace
Ověřené platy
Stáže
Podpora vyjednávání
Porovnat benefity
Kdo přijímá
Zpráva o platech 2024
Nejvíce platící společnosti
Integrovat
Blog
Tisk
Google
Softwarový inženýr
Produktový manažer
Oblast Nju Jorku
Datový analytik
Zobrazit jednotlivé datové body
Levels FYI Logo
Platy
📂 Všechna data
🌎 Podle lokality
🏢 Podle společnosti
🖋 Podle pozice
🏭️ Podle odvětví
📍 Mapa platů
📈 Grafické vizualizace
🔥 Percentily v reálném čase
🎓 Stáže
❣️ Porovnat benefity
🎬 Zpráva o platech 2024
🏆 Nejvíce platící společnosti
💸 Vypočítat náklady na schůzku
#️⃣ Kalkulačka platu
Přispět
Přidat plat
Přidat benefity společnosti
Přidat mapování úrovní
Práce
Služby
Služby pro kandidáty
💵 Koučink vyjednávání
📄 Kontrola životopisu
🎁 Darovat kontrolu životopisu
Pro zaměstnavatele
Interaktivní nabídky
Percentily v reálném čase 🔥
Benchmarking odměňování
Pro akademický výzkum
Dataset odměňování
Komunita
← Seznam společností
Happiest Minds
Pracujete zde?
Převzít správu společnosti
Přehled
Platy
Benefity
Práce
Nové
Chat
Happiest Minds Benefity
Přidat benefity
Porovnat
Pojištění, zdraví a wellness
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Domov
Remote Work
Ostatní
Referral Bonus
Zobrazit data v tabulce
Happiest Minds Výhody a benefity
Benefit
Popis
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Doporučené pozice
Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Happiest Minds
Související společnosti
Square
Stripe
Facebook
LinkedIn
PayPal
Zobrazit všechny společnosti ➜
Další zdroje
Roční zpráva o platech
Vypočítat celkovou odměnu