H-E-B Platy

Platy ve společnosti H-E-B se pohybují od $36,400 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $235,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti H-E-B. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Zákaznické služby
Median $36.4K
Produktový designér
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový manažer
Median $140K
Manažer softwarového inženýrství
Median $235K
UX výzkumník
Median $99K
Obchodní analytik
Median $80.3K
Datový analytik
$128K
Datový vědec
Median $163K
Grafický designér
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Personalista
$121K
Prodej
$63.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti H-E-B je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $235,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti H-E-B je $124,773.

