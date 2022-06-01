Seznam společností
GXO
GXO Platy

Platy ve společnosti GXO se pohybují od $10,322 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $419,588 pro pozici Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GXO. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Don't get lowballed
Obchodní operace
$420K
Obchodní analytik
$60.7K
Obchodní rozvoj
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Datový analytik
$10.3K
Datový analytik
$68.6K
Finanční analytik
$126K
Informační technolog (IT)
$44.6K
Manažerský konzultant
$90.5K
Strojní inženýr
$94.5K
Produktový manažer
$119K
Programový manažer
$126K
Softwarový inženýr
$99.5K
Manažer softwarového inženýrství
$139K
Technický programový manažer
$119K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GXO je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $419,588. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GXO je $97,180.

Další zdroje

