Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Gusto se pohybuje od $336K year pro PE L4 do $425K year pro PE L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $420K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gusto. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
PE L3
$ --
$ --
$ --
$ --
PE L4
$336K
$222K
$115K
$0
PE L5
$425K
$265K
$160K
$0
PE L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Gusto podléhají Options 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)
20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)
20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)
20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Gusto podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
