Seznam společností
Gusto
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Gusto Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in Turkey ve společnosti Gusto se pohybuje od TRY 972K do TRY 1.41M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gusto. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$27K - $31.3K
Turkey
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Finanční analytik příspěvků v Gusto k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Finanční analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Gusto in Turkey představuje roční celkovou odměnu TRY 1,410,493. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gusto pro pozici Finanční analytik in Turkey je TRY 971,936.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Gusto

Související společnosti

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.