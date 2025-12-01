Seznam společností
Gusto
Kompenzace Obchodní analytik in United States ve společnosti Gusto činí $160K year pro L3. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gusto. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$121K - $138K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$107K$121K$138K$152K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 3 Další úrovně
Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Gusto in United States představuje roční celkovou odměnu $159,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gusto pro pozici Obchodní analytik in United States je $107,070.

