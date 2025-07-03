GSPANN Technologies Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti GSPANN Technologies se pohybují od $139,300 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $161,700 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GSPANN Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Programový manažer
$162K
Softwarový inženýr
$139K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti GSPANN Technologies je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $161,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti GSPANN Technologies je $150,500.

