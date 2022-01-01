Adresář Společností
GSK
GSK Platy

Rozsah platů GSK se pohybuje od $6,733 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $392,700 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti GSK. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $177K
Datový vědec
Median $86.1K
Administrativní asistent
$71.7K

Biomedicínský inženýr
$169K
Manažer obchodních operací
$28.8K
Obchodní analytik
$28.2K
Řídicí inženýr
$91.3K
Zákaznický servis
$36.1K
Vedoucí datové vědy
$60.3K
Finanční analytik
$65.3K
Informatik (IT)
$59.7K
Konzultant v managementu
$114K
Marketing
$248K
Marketingové operace
$75.9K
Produktový designér
$55.4K
Produktový manažer
$60.5K
Manažer programu
$129K
Projektový manažer
$393K
Náborový pracovník
$80.6K
Regulatorní záležitosti
$97.8K
Prodej
$6.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$105K
Vedoucí softwarového inženýrství
$86.1K
Architekt řešení
$161K
FAQ

