Kompenzace Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area ve společnosti Grid Dynamics se pohybuje od PLN 57.8K year pro T1 do PLN 230K year pro T3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Wroclaw Metropolitan Area činí celkem PLN 152K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grid Dynamics. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Grid Dynamics podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici