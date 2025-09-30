Seznam společností
Grid Dynamics
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Wroclaw Metropolitan Area

Grid Dynamics Softwarový inženýr Platy v Wroclaw Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area ve společnosti Grid Dynamics se pohybuje od PLN 57.8K year pro T1 do PLN 230K year pro T3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Wroclaw Metropolitan Area činí celkem PLN 152K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grid Dynamics. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Grid Dynamics podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

DevOps inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 250,915. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Grid Dynamics pro pozici Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area je PLN 179,760.

