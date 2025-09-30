Kompenzace Softwarový inženýr in Moldova ve společnosti Grid Dynamics se pohybuje od MDL 617K year pro T2 do MDL 905K year pro T3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moldova činí celkem MDL 705K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grid Dynamics. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Grid Dynamics podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
