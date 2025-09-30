Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Grid Dynamics se pohybuje od ₹1.15M year pro T1 do ₹2.87M year pro T3. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.21M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grid Dynamics. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Grid Dynamics podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici