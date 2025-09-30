Seznam společností
Grid Dynamics
Grid Dynamics Datový vědec Platy v San Francisco Bay Area

Kompenzace Datový vědec in San Francisco Bay Area ve společnosti Grid Dynamics činí $130K year pro T2. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $130K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grid Dynamics. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

Nejnovější příspěvky platů
Přidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat data

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Grid Dynamics podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Grid Dynamics in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $130,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Grid Dynamics pro pozici Datový vědec in San Francisco Bay Area je $130,000.

