Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation Účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Greenway Greenhouse Cannabis Corporation se pohybuje od $105K do $146K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Greenway Greenhouse Cannabis Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

$113K - $133K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$105K$113K$133K$146K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Jaké jsou kariérní úrovně u Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States představuje roční celkovou odměnu $146,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Greenway Greenhouse Cannabis Corporation pro pozici Účetní in United States je $105,000.

