Seznam společností
Greentech Industries
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

Greentech Industries Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Greentech Industries se pohybuje od BDT 4.07M do BDT 5.57M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Greentech Industries. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Analytik kybernetické bezpečnosti příspěvků v Greentech Industries k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Greentech Industries?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Analytik kybernetické bezpečnosti nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Greentech Industries představuje roční celkovou odměnu BDT 5,573,707. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Greentech Industries pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je BDT 4,071,229.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Greentech Industries

Související společnosti

  • Google
  • Intuit
  • Lyft
  • Microsoft
  • Apple
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greentech-industries/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.