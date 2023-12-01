Seznam společností
Greenphire
Greenphire Platy

Platy ve společnosti Greenphire se pohybují od $101,490 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $136,178 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Greenphire. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Produktový manažer
$136K
Projektový manažer
$101K
Softwarový inženýr
$130K

Časté dotazy

Самая высокооплачиваемая позиция в Greenphire — Produktový manažer at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $136,178. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Greenphire составляет $130,340.

