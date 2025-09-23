Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in France ve společnosti Greenly činí celkem €51.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Greenly. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Greenly
Product Manager
Paris, IL, France
Celkem za rok
€51.7K
Pozice
L2
Základní
€48.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€2.7K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Greenly?

€142K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Greenly in France představuje roční celkovou odměnu €59,415. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Greenly pro pozici Produktový manažer in France je €43,150.

