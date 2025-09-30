Seznam společností
Grant Thornton
  • Greater Los Angeles Area

Grant Thornton Účetní Platy v Greater Los Angeles Area

Mediánový kompenzační balíček Účetní in Greater Los Angeles Area ve společnosti Grant Thornton činí celkem $86.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grant Thornton. Naposledy aktualizováno: 9/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Celkem za rok
$86.5K
Pozice
Senior Associate
Základní
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Grant Thornton?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozice

Tax Accountant

Auditor

Časté dotazy

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Účetní tại Grant Thornton in Greater Los Angeles Area có tổng thu nhập hàng năm là $97,270. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Grant Thornton cho vị trí Účetní in Greater Los Angeles Area là $86,500.

