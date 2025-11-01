Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Grainger se pohybuje od $107K year pro Software Engineer I do $195K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $139K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grainger. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
