Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Grafana se pohybuje od $151K year pro Software Engineer 2 do $187K year pro Senior Software Engineer 1. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $188K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grafana. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Grafana podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
