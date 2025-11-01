Seznam společností
Grafana
Grafana Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti Grafana činí celkem $240K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Grafana. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Grafana
Product Manager
New York, NY
Celkem za rok
$240K
Pozice
-
Základní
$180K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Grafana?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Grafana podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Grafana in United States představuje roční celkovou odměnu $520,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Grafana pro pozici Produktový manažer in United States je $260,000.

