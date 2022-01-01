Seznam společností
Gradle
Gradle Platy

Platy ve společnosti Gradle se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $177,110 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Gradle. Naposledy aktualizováno: 10/19/2025

Softwarový inženýr
Median $162K
Personalista
$101K
Prodej
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Gradle je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $177,110. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gradle je $161,500.

