Gradient AI Platy

Platy ve společnosti Gradient AI se pohybují od $122,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $185,000 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Gradient AI. Naposledy aktualizováno: 10/19/2025

Datový vědec
Median $185K
Softwarový inženýr
Median $122K
Manažer softwarového inženýrství
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Gradient AI je Datový vědec s roční celkovou odměnou $185,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gradient AI je $182,580.

