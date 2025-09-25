Seznam společností
Government of Canada
Government of Canada Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in Canada ve společnosti Government of Canada činí celkem CA$112K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Government of Canada. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Celkem za rok
CA$112K
Pozice
Entry
Základní
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Government of Canada?

CA$226K

Nejnovější příspěvky platů
Nejnovější příspěvky platů

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Zahrnuté pozice

Zahrnuté pozice

Data Architect

Cloud Security Architect

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Government of Canada in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$125,557. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Government of Canada pro pozici Architekt řešení in Canada je CA$112,395.

Časté dotazy