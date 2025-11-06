Seznam společností
Government of Canada
Government of Canada Softwarový inženýr Platy v Greater Toronto Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti Government of Canada činí celkem CA$97.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Government of Canada. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$97.4K
Pozice
CO-02
Základní
CA$97.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

AI výzkumník

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Government of Canada in Greater Toronto Area představuje roční celkovou odměnu CA$118,930. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Government of Canada pro pozici Softwarový inženýr in Greater Toronto Area je CA$89,515.

