Government of Canada
Government of Canada Informační technolog (IT) Platy v Greater Ottawa Area

Mediánový kompenzační balíček Informační technolog (IT) in Greater Ottawa Area ve společnosti Government of Canada činí celkem CA$68K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Government of Canada. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Celkem za rok
CA$68K
Pozice
hidden
Základní
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozice

IT technolog

IT podpora

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Government of Canada in Greater Ottawa Area představuje roční celkovou odměnu CA$124,066. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Government of Canada pro pozici Informační technolog (IT) in Greater Ottawa Area je CA$76,298.

Související společnosti

