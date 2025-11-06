Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in Greater Ottawa Area ve společnosti Government of Canada činí celkem CA$92.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Government of Canada. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Government of Canada
Financial Analyst
Ottawa, ON, Canada
Celkem za rok
CA$92.6K
Pozice
CT-FIN 02
Základní
CA$92.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Government of Canada in Greater Ottawa Area představuje roční celkovou odměnu CA$127,194. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Government of Canada pro pozici Finanční analytik in Greater Ottawa Area je CA$92,645.

