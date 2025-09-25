Seznam společností
Government of Canada
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Administrativní asistent

  • Všechny platy Administrativní asistent

Government of Canada Administrativní asistent Platy

Mediánový kompenzační balíček Administrativní asistent in Canada ve společnosti Government of Canada činí celkem CA$75.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Government of Canada. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$75.9K
Pozice
AS-2
Základní
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Government of Canada?

CA$226K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Administrativní asistent nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Administrativní asistent ve společnosti Government of Canada in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$81,358. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Government of Canada pro pozici Administrativní asistent in Canada je CA$72,350.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Government of Canada

Související společnosti

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje