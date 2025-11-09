Seznam společností
Google
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér
  • L5
  • Japan

Produktový designér Úroveň

L5

Úrovně v Google

Porovnat úrovně
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Zobrazit 3 Další úrovně
Průměr Ročně Celkové odměňování
¥160,466
Základní plat
¥14,450,197
Akciové opce ()
¥6,846,426
Bonus
¥2,678,120

Google logo
+¥2.99M
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Nejnovější údaje o platech
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Google

Související společnosti

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje