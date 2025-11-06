Seznam společností
Goodnotes
Kompenzace Softwarový inženýr in Greater London Area ve společnosti Goodnotes se pohybuje od £50.7K year pro L2 do £74.1K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater London Area činí celkem £91K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Začátečnická úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Goodnotes in Greater London Area představuje roční celkovou odměnu £164,567. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Goodnotes pro pozici Softwarový inženýr in Greater London Area je £89,611.

Další zdroje