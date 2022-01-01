Seznam společností
Goibibo
Goibibo Platy

Platy ve společnosti Goibibo se pohybují od $11,854 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $65,444 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Goibibo. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Softwarový inženýr
Median $15.6K

Backend softwarový inženýr

Produktový designér
$11.9K
Produktový manažer
$60.9K

Manažer softwarového inženýrství
$65.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Goibibo je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $65,444. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Goibibo je $38,255.

