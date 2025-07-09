Adresář Společností
Godrej
Godrej Platy

Rozsah platů Godrej se pohybuje od $5,923 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik na spodním konci do $75,375 pro Rozvoj obchodu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Godrej. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Rozvoj obchodu
$75.4K
Datový analytik
$5.9K
Lidské zdroje
$12.5K

Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Godrej is Rozvoj obchodu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $75,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Godrej is $12,532.

